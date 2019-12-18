В Санкт-Петербурге сегодня, 19 декабря, состоится встреча местного хоккейного клуба СКА с московским ЦСКА. Игра пройдет на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в рамках проекта «Русская классика».

Начало встречи назначено на 20:00 по московскому времени.

Отметим, в текущем сезоне эти команды встречались на льду трижды: две встречи прошли в сентябре, одна в декабре. В начале регулярного чемпионата ЦСКА одержал над «армейцами с Невы» две победы, одну из которых по буллитам, а в декабре сильнее уже оказался СКА.

Перед матчем на льду выступит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

На данный момент СКА занимает второе место в сводной таблице регулярного чемпионата КХЛ, имея 54 очка после 38 игр. ЦСКА идет на третьем месте с 53-мя очками после 36 туров.