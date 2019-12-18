Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила в «Инстаграм» видео с тренировки на катке «Хрустальный».

В видеоролике фигуристка выполняла отрывок из показательного номера прошлого сезона под песню «Survivior» в образе Лары Крофт. Спортсменка давно не исполняла этот показательный номер, существует вероятность, что именно его фигуристка готовит к шоу на матче СКА — ЦСКА на «Газпром-Арене».

Полное видео можно увидеть в «Инстаграме» Алины Загитовой:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 18 Дек 2019 в 3:33 PST

Напомним, ранее стало известно, что Алина Загитова выступит с эксклюзивным номером перед матчем регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Встреча пройдет завтра, 19 декабря, начало назначено на 20:00 по московскому времени.