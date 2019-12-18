Бывший биатлонист сборной России Андрей Маковеев прокомментировал ситуацию в национальной команде, сложившуюся с Антоном Бабиковым.

По словам Маковеева в интервью порталу Р-Спорт, ситуация получилась неприятной, экс-биатлонист понимает как самого спортсмена, так и руководство. «Чем дольше скандалишь, тем больше тратишь на это сил», — сказал Маковеев.

Как считает Маковеев, разоблачительные интервью здесь ни к чему, можно было забрать ложу, найти себе винтовку, хорошо выступить на России и вернуться к ребятам в сборную. «Зачем себе сжигать все мосты», — сказал Маковеев.

Напомним, после этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде Антон Бабиков был отправлен на Кубок России тренерским решением, свою винтовку он забрать с собой не смог из-за отсутствия соответствующего разрешения.