Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.

В четверг, 19 декабря, в Анси состоится мужской спринт. Начало назначено на 16:15 по московскому времени. Россию в этой гонке представит шесть участников: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Дмитрий Малышко.

На следующий день, 20 декабря, состоится женская спринтерская гонка. Начало — в 16:15 по мск, Россию будут представлять пять участниц.

В субботу, 21 декабря, в Анси пройдут две гонки преследования, старт-листы будут формироваться по 60 лучшим результатам спринтерской гонки.

В воскресенье, 22 декабря, пройдут два масс-старта. В тридцатку участников попадут 25 лучших спортсменов общего зачета Кубка мира плюс по пять лучших спортсменов текущего этапа.