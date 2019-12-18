Российский биатлонный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу неудовлетворительных результатов члена резервной команды Евгения Сидорова на Кубке IBU.

«Я всё понимаю! Но можно было всё-таки старика Бабикова отправить на биатлонный Кубок IBU вместо юного дарования Сидорова? Или никак нельзя?», — гласит пост Губерниева в его личном телеграм-канале.

Напомним, Евгений Сидоров попал в резервную команду благодаря контрольным стартам в Тюмени, на первых этапах Кубка IBU он показывал неудовлетворительные результаты. В сегодняшней индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU он стал 85-м, допустив пять промахов и проиграв лидеру восемь с половиной минут.

Антон Бабиков, в свою очередь, был отправлен на Кубок России после этапа Кубка мира в Эстерсунде и 14-го места в индивидуальной гонке.