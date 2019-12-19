Выставочный турнир по теннису стартует сегодня, 18 декабря в Абу-Даби (ОАЭ). Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов выйдут на корт и начнут свои выступления на турнире. Мария Шарапова сыграет один выставочный матч.

Рублёву предстоит встреча с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, матч состоится в 15:00 по московскому времени. Теннисисты уже встречались между собой летом на US Open: там россиянин в четырёхчасовой борьбе сумел дожать своего соперника.

Карену Хачанову будет противостоять южнокорейский теннисист Чон Хён, поединок начнётся в 17:00 по мск.

Напомним, Андрей Рублёв и Карен Хачанов заменяют француза Гаэля Монфиса и россиянина Даниила Медведева, которые снялись с участия в турнире из-за травмы.

Рублёв и Хачанов — не единственные представители России, которые будут в Абу-Даби демонстрировать своё теннисное мастерство. Российская теннисистка Мария Шарапова после длительного перерыва вновь вступит на корт. В выставочном матче Шараповой будет противостоять 51-я ракетка мира — Айла Томлянович. Матч между Шараповой и Томлянович начнётся в 19:00 по московскому времени.