Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачёв рассказал как нужно действовать его команде в завтрашнем противостоянии с «Салаватом Юлаевым».

Ткачёв считает, что «барсам» главное грамотно выступить в первом периоде матча, и постараться сразу же вкатиться в игру, добавив, что «Салават» уже успел сыграть один матч после паузы и почувствовал свой ритм.

«Салават» уже сыграл после перерыва? Преимуществом, может, это не будет, но «Салават» после паузы уже почувствовал игровой ритм. Надо будет, наверное, не проспать первый период, сразу включиться в игру без раскачки», — приводит слова Ткачёва официальный сайт «Ак Барса».

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс»-«Салават Юлаев» состоится завтра, 19 декабря в Казани. Стартовое сбрасывание запланировано на 19:30 по московскому времени. Казанский клуб подходит к этой встрече в качестве лидера Восточной конференции, «Салават Юлаев» пока на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока.