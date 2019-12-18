Московский «Спартак» не планирует укреплять состав в зимнее трансферное окно, об этом сообщил генеральный директор команды Томас Цорн.

Цорн сказал, что клубу советовали приобрести Александра Соболева из самарских «Крыльев», который показывает хорошие цифры в этом сезоне, но у команды есть кем обострять и убегать в атаки, поэтому новичков болельщики во второй половине сезона не увидят.

«Нам предлагали приобрести Соболева. Конечно, из-за статистики эта фамилия фигурирует. Но, как я уже говорил ранее, зимой мы никого, в том числе и его, брать не будем», — цитирует Цорна Sport24.

Первую половину сезона «Спартак» провёл не очень удачно: несмотря на замену тренера, «Спартак» находится на 10 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За 19 сыгранных туров, красно-белые смогли набрать только 22 очка.