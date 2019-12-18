В матче регулярного чемпионата КХЛ китайский «Куньлунь» на своей площадке уверенно разобрался с гостем из Владивостока — «Адмиралом», со счётом 6:3. «Ред Стар» во второй раз за два для переигрывают «моряков»: 17 декабря китайская команда всухую разделалась с «Адмиралом» со счётом 4:0.

В сегодняшней встрече самым результативным игроком стал нападающий «Куньлуня» — Лукас Локхарт: на счету канадца две заброшенные шайбы на 44-й и 48-й минутах. В составе «Адмирала» по разу отличились: Юрий Петров, Шон Лалонд и Денис Вихарев.

«Куньлунь» выиграл свой шестой матч из последних семи и занимает пятое место в Восточной конференции. «Адмирал» расположился на девятой строчке таблицы Востока. В следующем матче «Ред Стар» на своей площадке примет нижегородское «Торпедо», 21 декабря, а «Адмирал» в тот же день будет демонстрировать своё гостеприимство минскому «Динамо».