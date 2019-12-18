Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказала мнение по поводу решения ВАДА в отношении России. Спортсменка уверена, что несмотря на санкции, российские спортсмены продолжат выступать на самом высоком уровне.

Богалий считает, что невозможно просто так взять и вычеркнуть Россию из мирового биатлона, спортсмены которой на протяжении всего времени развивали этот вид спорта.

«Россия — одна из основоположниц мирового биатлона, мы долгие годы задавали тон и развивали этот вид спорта. Поэтому взять и вычеркнуть Россию нельзя», — приводит слова Богалий «RT на русском».

Богалий прокомментировала реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада, который не согласен с решением исполкома ВАДА по России. По её словам, спортсмены, такие как Фуркад, хотят соревноваться с лучшими спортсмена мира, а решения подобного характера могут снизить уровень конкуренции. Также Богалий добавила, что российские биатлонисты находят в хорошей форме и готовы показывать достойный результаты.

«Фуркад много лет выступает на этапах Кубка мира, а спортсмены такого уровня только рады конкуренции. Они хотят соревноваться с сильнейшими. Сейчас же российская команда находится в полном порядке», — сказала Богалий.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА выпустил санкции в отношении российских спортсменов, которым запретили в течении четырёх лет выступать на крупных международных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх.