Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своих планах на будущий сезон. Шестая ракетка мира ставит перед собой задачу войти в тройку лучших теннисистов рейтинга ATP.

Циципас заявил, что сделает всё возможное, чтобы приблизиться к тому уровню который показывает «Большая тройка» — Надаль, Федерер и Джокович. Но у него преимущество в возрасте, поэтому нужно демонстрировать лучший теннис. В планах у грека также выиграть «Мастерс» и защитить титул на Итоговом турнире.

«Надаль, Джокович и Федерер по-прежнему выступают. Но я понимаю, что теннис меняется. «Большая тройка» стареет, и мы дышим им в спины. Это главный вызов следующего сезона. Также в моих планах войти в топ-3 рейтинга ATP, защитить титул на Итоговом турнире и выиграть «Мастерс», — цитирует грека AFP.

Циципас примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби, который состоится завтра, 19 декабря. Против него на корт выйдет российский теннисист Андрей Рублёв. Матч начнётся в 15:00 по московскому времени.