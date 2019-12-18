Сборная России по футболу выступит на Евро-2020 в новой по дизайну форме, об том сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Комплект экипировки, который представила национальная сборная в ноябре был многими раскритикован, поэтому было принято решение внести поправки в его внешний вид.

Дюков заявил, что проектирование дизайна уже завершено, помимо внешнего вида изменится и материал, из которого будут шить форму. По словам Дюкова, новый комплект формы станет более спортивной.

«В настоящий момент переговоры по внесению изменений в новую форму завершены. Будет произведена замена ткани, также будет изменён крой, форма станет более спортивной», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Дюков положительно отметил быструю реакцию компании adidas, которая в самое короткое время отреагировала на решение сборной изменить дизайн одежды.

«Хочу отметить, что adidas повёл себя как настоящий партнёр. Они быстро отреагировали на всё происходящее и внесли правильные изменения. В ближайшее время планируем совместно с adidas всё это презентовать», — сказал Дюков.

Напомним, по итогам жеребьёвки на Евро-2020 сборная России попала в группу B, где встретится со сборными Дании, Бельгии и Финляндии.