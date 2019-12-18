Омский «Авангард» продлил контракт с голкипером Игорем Бобковым на два года, сообщает официальный сайт команды.

Президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что Бобков полностью справляется с задачами, которые на него возлагает тренерский штаб. Сушинский добавил, что надёжная игра Бобкова в прошлом сезоне помогала игрокам на льду чувствовать уверенность на площадке во время матчей, что в результате привело их к финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

«В регулярном чемпионате, а затем и в плей-офф надёжная и стабильная игра Бобкова позволяла полевым игрокам чувствовать себя максимально уверенно на площадке, что сказалось на результате – «Авангард» впервые за долгое время вышел в финал Кубка Гагарина», —

28-летний Бобков присоединился к омичам в 2018 году. За это время он сыграл в составе «Авангарда» 99 матчей, в 54 из них команда одержала победу. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Бобков защищал раму в 31 игре, в 17 из которых «Авангард» выиграл. Процент отраженных бросков голкипера составляет 92,6 процентов.