Хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов признан спортсменом года в Татарстане. Церемония вручения награды проходила в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. За свою профессиональную карьеру Зарипов во второй раз получает эту награду.

«Для меня как для профессионального и успешного хоккеиста эта награда − доказательство моей работы, труда, здоровья и того, что я шёл по правильному пути, и вот я здесь со статуэткой лучшего спортсмена года», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».

Данис Зарипов трижды поднимал над головой Кубок Гагарина в составе казанской команды (2009, 2010, 2018), дважды становился его победителем выступая за магнитогорский «Металлург» (2014, 2016).

В нынешнем регулярном сезоне КХЛ Зарипов сыграл за «Ак Барс» в 31 игре, забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач.