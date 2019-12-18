Бильярдные шары для игры в пул. Фото: Википедия

Бильярдные шары для игры в пул. Фото: Википедия

Спортсмен Фёдор Горст — первый в истории россиянин, который смог выиграть чемпионат мира в дисциплине пул-9. «Мастерс» — самый престижный турнир по бильярду проходил в столице Катара — Дохе. В финальном поединке российский бильярдист оказался сильнее китайца Чан Жун Линя (13:11).

19-летний Фёдор Горст стал вторым по возрасту спортсменом, которому покорилась эта вершина: Ву Чачинь выиграл первенство мира в 17 лет.

До приезда на «Мастерс» Горст выиграл Евротур, который проходил в Бухаресте (Румыния).

Пул является одной из разновидностью бильярда. В пуле-9 игрок имеет право совершать удар только по шару с наименьшим номером, задача каждого игрока забить в правильной последовательности девятый шар.