Волейбольный клуб «Зенит-Казань» переиграл турецкий «Халкбанк», в рамках группового этапа лиги чемпионов по волейболу.

Матч проходил на домашней площадке «Халкбанка» в Анкаре. Российскому клубу понадобилось четыре сета, чтобы одержать свою первую победу в этом розыгрыше лиги чемпионов. Итоговый счёт: 1:3 в пользу казанской команды (26:24, 23:25, 20:25, 22:25).

Самым результативным игроком встречи стал Максим Михайлов: на его счету 26 очков, один эйс и два заблокированных удара.

Благодаря этой победе «Зенит-Казань» набирает четыре очка и поднимается на второе место в группе C. У лидера квартета — бельгийского «Греньярда» тоже четыре поинта.

Следующий матч в лиге чемпионов казанцы проведут на своей площадке против польского клуба «Ястшембский Венгель» 18 января 2020 года.