Известный хоккейный эксперт Пьер Лебрюн рассказал, какие клубы Национальной хоккейной лиги хотели видеть в своём составе российского нападающего Илью Михеева.

По словам Лебрюна, большой интерес к Михееву проявляли «Чикаго Блэкхокс» и «Вегас Голден Найтс», но россиянин выбрал переезд в «Торонто».

«Около 20 клубов НХЛ приглашали Илью Михеева, но «Торонто» был его первым выбором со встречи с руководителями «листьев», случившейся в августе 2018 года. Особенно настойчиво проявляли интерес «Чикаго Блэкхоукс» и «Вегас Голден Найтс», — написал Лебрюн в своём «Твиттере».

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Михеев сыграл за «кленовых листьев» 35 матчей, забросил шесть шайб и сделал 13 голевых передач. Коэффициент полезности нападающего составляет «+7».

«Торонто» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 35 матчах.