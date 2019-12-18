Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан рассказал, как клуб планирует остановить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в предстоящем «Эль-Классико».

Француз считает, что единственный способ остановить аргентинца — давать ему как можно меньше свободного пространства.

«Лео заставляет каждого защитника невероятно концентрироваться на нём. При этом обороняться против него нужно коллективно. В грядущем матче мы должны оставить ему так мало пространства, как только возможно», — сказал Варан пресс-службе чемпионата Испании.

Накануне Лионель Месси заявил, что «Барселоне» проще играть с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». По словам Лео, «Реал» на своём поле чаще атакует, тем самым оставляя сопернику больше свободных зон.

Самый долгожданный матч чемпионата Испании пройдёт сегодня, 18 декабря на «Камп Ноу». «Барселона» и «Реал» имеют по 35 очков в турнирной таблице, но каталонский клуб опережает «сливочных» по дополнительным показателям.