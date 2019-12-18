В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на выезде забросил нижегородскому «Торпедо НН» четыре безответных шайбы (0:4). Последний раз «Торпедо НН» побеждало на своём льду почти месяц назад — 19 ноября.

Дублем в составе казахстанского клуба отметился Корбен Найт, забросив шайбы на 22 и 56 минутах. По шайбе закинули нападающие Егор Петухов на 46 минуте и Дмитрий Шевченко на 48 минуте. Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон оформил «сухарь», отразив 31 бросок.

«Барыс» продлевает свою победную серию до трёх матчей, занимая третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо НН» потерпело поражение в пятом матче кряду и опустилось на восьмую строчку Запада.

Следующий матч «Торпедо» проведет на выезде против «Куньлуня», «Барыс» отправится в гости к подмосковному «Витязю».