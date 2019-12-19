Санкт-Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» в рамках 15 тура Евролиги выйдет на паркет против турецкого «Фенербахче».

«Зенит» занимает последнее место в турнирной таблице Евролиги, сумев выиграть лишь три матча из 14. У «Фенербахче» дела обстоят чуть лучше: турки расположились на 15 месте, выиграв на две игры больше петербуржцев. Перед началом сезона кто бы мог себе представить, что «Фенербахче» опуститься так низко.

Для обеих команд нынешний розыгрыш Евролиги проходит из рук вон плохо: и «Фенербахче» и «Зенит» хотят исправить сложившуюся ситуацию. В случае победы российского клуба «Зенит» сможет подняться выше на одну строчку, а «Фенербахче» при самых удачных для них обстоятельствах смогут отыграть сразу несколько позиций. В любом случае победа важна для обеих команд и улучшит их положение в турнире. На бумаге турки выглядят фаворитами, но команду в последние месяцы серьёзно шатает и поэтому у «Зенита» есть шансы вытащить матч на выезде.

Матч пройдёт в Стамбуле (Турция), в 20:45 по московскому времени.