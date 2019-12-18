Матч 17-тура итальянской Серии А «Сампдория»-«Ювентус» стал знаменательным для легендарного голкипера «старой синьоры» — Джанлуиджи Буффона.

Матч против «Самподории» стал 647-м для Буффона в итальянском чемпионате. Таким образом голкипер повторил рекорд защитника Пауло Мальдини, по количеству сыгранных матчей в Серии А. Никто не сомневается в том, что в будущем Буффон побьёт этот рекорд.

Свой первый матч в итальянском первенстве Буффон сыграл в составе «Пармы» в 1995 году в матче против «Милана», который закончился безголевой ничьей. В 2001 году Буффон перешёл в туринский «Ювентус», в составе которого провёл 17 сезонов, после чего подписал контракт с французским ПСЖ. Летом 2019 года вновь вернулся в Турин, заключив соглашение с «Юве» до 2020 года.

В нынешнем сезоне «Ювентус» занимает первое место в Серии А, набрав по итогам 16 туров 39 очков.