Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира «Ливерпуль» выиграл «Монтеррей» со счётом 2:1 и вышел в финал турнира. Матч проходил на стадионе «Халифа Интернешнл» в столице Катара — Дохе.

Счёт в матче был открыт на 12 минуте: с передачи Мохамеда Салаха мяч в сетку ворот мексиканского клуба отправил Наби Кейта. Преимущество мерсисайдцев продлилось недолго: Рохелио Мори спустя две минуты восстановил равновесие. Победу «Ливерпулю» принёс гол Роберто Фирмино, который бразилец забил уже в компенсированное время матча. Вновь отыграться у «Монтеррея» не получилось.

В финале турнира соперником «Ливерпуля» станет бразильский клуб «Фламенго», который в первом полуфинальном матче оказался сильнее клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» (3:1). Главный матч клубного чемпионата мира состоится 21 декабря.