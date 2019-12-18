В матче 17 тура Серии А туринский «Ювентус» переиграл на выезде «Сампдорию» со счётом 1:2 и вырвался в лидеры итальянского первенства.

Счёт в матче на 19 минуте открыл Пауло Дибала. На 35 минуте хозяевам удалось сравнять счёт, благодаря действиям Джанлуки Капрари, который нарушил спокойствие ворот Джанлуиджи Буффона. На 45 минуте португалец Криштиану Роналду вновь вывел туринцев вперёд, сумев отличиться в пятом матче кряду. До финального свистка счёт не изменился.

Таким образом, «Ювентус» отрывается от своего преследователя — «Интера» на три очка, но у «нерадзурри» игра в запасе. В случае победы «Интера» над «Дженоа», ситуация снова выровняется. На третьей позиции Серии А идёт «Лацио», которое проигрывает лидеру шесть очков, но «Лацио» также как и «Интер» своё слово в 17 туре не сказало.

Напомним, в матче против «Сампдории» голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон повторил рекорд Паоло Мальдини, сыграв в итальянском первенстве 647 матчей.