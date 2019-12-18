Олимпийский чемпион, генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин считает, что несмотря на санкции ВАДА, спортсмены всё равно должны принимать участие в Олимпийских играх.

Тетюхин заявил, что несмотря на нейтральный статус спортсмены всё равно остаются россиянами, болельщики знают, что они россияне, поэтому нужно ехать на Олимпиаду и добиваться самых высоких результатов. Тетюхин добавил, что судьба спортсмена не изменится из-за отсутствия государственного флага, а карьера спортсмена может кардинально измениться.

«Как ни крути, ты все равно россиянин. И все болельщики будут знать, что ты россиянин. Ничего не изменится, если у тебя не будет триколора на футболке и не сыграет гимн. Ничего от этого не поменяется, а судьба спортсмена может крайне измениться», — цитирует Тетюхина «Медуза».

Тетюхин также сказал, что санкции, которые выпустила ВАДА не беспочвенны: проблемы с допингом у спортсменов были, добавив, что подобные ситуации из пустого места не возникают. Непонятно Тетюхину только, почему эту проблему не решили раньше, когда начали возникать подобные ситуации.

«Я не понимаю, почему мы так надолго затянули решение этого вопроса. Изначально, еще пять лет назад, когда все только начиналось, нужно было найти людей, которые к этому причастны. Они в любом случае должны быть наказаны», — сказал Тетюхин.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении России, согласно которым российским спортсменам запретили принимать участие в крупных международных соревнованиях. А тем спортсменам, которые пройдут все антидопинговые проверки будет разрешено участвовать в состязаниях без государственной символики.