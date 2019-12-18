Игрок нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров не принял участие в матче против «Барыса» (0:4) из-за травмы, которую он получил выступая за сборную России на Кубке Первого канала. Об этом сообщил главный тренер «Торпедо НН» Дэвид Немировски.

Немировски сказал, что нападающий почти восстановился и примет участие уже в выездной серии команды.

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо НН» на домашнем льду крупно уступило «Барысу», пропустив четыре шайбы, не сумев в ответ забросить ни одной. Это четвёртое поражение нижегородцев в последних четырёх домашних матчах.

«Торпедо» занимает восьмую строчку на просторах Западной конференции, находясь в одном шаге от вылета из зоны плей-офф. Следующий матч «волжане» проведут на выезде против китайского «Куньлуня», 21 декабря.