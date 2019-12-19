В Анси (Франция) стартует третий этап Кубка мира по биатлону. Открывать соревновательную программу будет мужской спринт, который состоится сегодня, 19 декабря, и начнется в 16:15 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Гонка будет осложнена тем, что в Анси установилась очень теплая погода. Из-за плюсовой температуры трасса будет пребывать не в лучшем состоянии с самого начала соревнований.

Российскую команду представят шесть спортсменов: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.

Логинов уйдет в гонку первым из россиян, Латыпов — последним.