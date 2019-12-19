В Абу-Даби (ОАЭ) стартует теннисный турнир Mubadala World Tennis Championship, открывать который будет противостояние россиянина Андрея Рублёва и грека Стефаноса Циципаса. Спортсмены выйдут на корт сегодня, 19 декабря, в 15:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.



Помимо Рублёва, на турнире выступит еще один россиянин — Карен Хачанов. Он также сыграет сегодня, его первым соперником станет кореец Чон Хен, встреча начнется в 17:00 мск.

Рублев и Хачанов стали участниками турнира в Абу-Даби после того, как россиянин Даниил Медведев и француз Гаэль Монфис снялись из-за травм.

Рублев встречался с Циципасом в прошлом сезоне: грек стал его первым соперником на US Open. В тяжелейшем четырехчасовом поединке Рублев вырвал победу.