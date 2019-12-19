Петербургский СКА встретится с московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить на футбольном стадионе «Зенита» «Газпром-Арены» в рамках «Русской классики». Встреча начнется в 20:00 мск сегодня, 19 декабря.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА.

Армейское дерби станет уже четвертым в сезоне: ранее СКА и ЦСКА два раза встречались в сентябре и один раз — в декабре. На старте регулярного чемпионата две победы остались за москвичами, но зимой СКА удалось одержать верх.

Перед матчем на льду «Газпром-Арены» выступит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

На данный момент СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА идет на второй строчке. Между командами всего одно очко, однако москвичи провели на два матча меньше.