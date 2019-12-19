Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что швед Себастьян Самуэльссон пытается привлечь к себе внимание своими высказываниями о России. Спортсмен критиковал российскую спортивную систему и атлетов, но недавно выразил им поддержку.

Васильев уверен, что нападки со стороны Самуэльссона связаны с его низкими результатами.

«Я вижу тут прямую закономерность. Не следует понапрасну на кого-то нападать, если не знаешь всей сути вопроса, всех деталей. А Самуэльссон просто хочет сделать себе имя на подобных заявлениях», — заявил Васильев, слова которого приводит RT.

Специалист подчеркнул, что допинг существует во всем мире, а не только в России. Он выразил мнение, что Россию могли назначить виноватыми по политическим причинам.

Напомним, Россия была отстранена от крупных международных турниров на 4 года решением исполкома WADA, соревноваться спортсмены смогут лишь в нейтральном статусе.