«Нью-Джерси Дэвилз» на своей арене обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра проходила на стадионе «Пруденшиал-Центр» в Ньюарке и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Голкипер «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд отразил 26 бросков по своим воротам из 27. Авторами заброшенных шайб в составе победившей команды стали Нико Хишир, Кайл Палмьери и Сами Ватанен. В матче принял участие российский нападающий Никита Гусев, он провел на льду 15 минут 33 секунды. Россиянин отметился результативной передачей, нанес один бросок в створ ворот и закончил игру с показателем полезности «-1».

У «Анахайма» единственную шайбу забросил нападающий Адам Хенрик.

В следующем матче «Нью-Джерси» на своей арене примет «Вашингтон Кэпиталз», «Анахайм» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».