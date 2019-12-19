«Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра проходила в Чикаго на арене «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей с крупным счетом 4:1.

После первого периода команды ушли на перерыв, обменявшись заброшенными шайбами. Во втором игровом отрезке «Колорадо» вышел вперед и удвоил преимущество, а в третьей двадцатиминутке установил окончательный счет встречи.

В составе победителей авторами забитых голов стали Иэн Коул, Микко Рантанен, Андре Бураковски и Натан Маккиннон. У «Чикаго» сумел отличиться лишь Райан Карпентер. Коул и Рантанен также сделали по одной результативной передаче и таким образом набрали по 2 (1+1) очка.

В матче принял участие российский защитник «Колорадо» Никита Задоров, он отыграл 20 минут 30 секунд, дважды пробил в створ ворот и сделал одну результативную передачу. Его показатель полезности составил «+3».