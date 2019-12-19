В интернете появилось видео, на котором немецкий теннисист Александр Зверев утешает третью ракетку мира Роджера Федерера после отмены выставочного матча в Боготе (Колумбия). Швейцарец очень эмоционально воспринял известие об отмене игры и не смог сдержать слез.

Видео было опубликовано в YouTube на канале Tennis360.

Напомним, игра не состоялась по причине того, что в Боготе из-за массовых протестов и беспорядков был введен комендантский час. Федерер признался, что отмена матча его сильно расстроила. «Мы отправились разминаться, всё было здорово, но затем началось настоящее сумасшествие», — рассказал Роджер.

По его словам, все оказались в стрессовом состоянии и почувствовали напряжение. Теннисист признался, что из-за происходящего у него случился небольшой срыв.