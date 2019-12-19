Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на выезде сыграет с «Фенербахче» в матче 15-го тура Евролиги. Игра будет проходить в Стамбуле сегодня, 19 декабря, команды выйдут на паркет в 20:45 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Для подопечных Джоана Плазы дебютный сезон в Евролиги складывается неудачно: в четырнадцати матчах «Зенит» одержал лишь три победы. Петербуржцам удалось взять очки во встречах с греческим «Олимпиакосом», литовским «Жальгирисом» и французским АСВЕЛом.

На данный момент «Зенит» замыкает турнирную таблицу, имея всего 9 очков. «Фенербахче» тоже идет не очень хорошо: турки расположились на 15 месте с 15 очками. В активе команды пять побед при девяти поражениях.