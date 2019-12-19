Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев оценил выступление российских пар в нынешнем сезоне.

Дмитриев выразил надежду, что пары проявят себя на чемпионате России, а также смогут хорошо подготовиться к Олимпийским играм, до которых остается два года.

«Про первое место на Олимпиаде я вообще не говорю, так как бороться с китайцами будет тяжело, а вот попасть в тройку нам по силам», — заявил Дмитриев, слова которого приводит РИА Новости. Специалист подчеркнул, что имеет в виду все ведущие пары России: Евгению Тарасова/Владимира Морозова, Александру Бойкову/Дмитрия Козловского и Анастасию Мишину/Александра Галлямова.

Дмитриев отметил, что чемпионами России станет та пара, которая чище исполнит свои программы, так как явного лидера выделить нельзя. Он добавил, что, помимо вышеназванных пар, за призы будут бороться и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.