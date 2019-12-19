Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил состояние трассы в Анси (Франция), где сегодня, 19 декабря, стартует третий этап кубка мира.

Он отметил, что организаторам придется использовать селитру, чтобы сохранить трассу. Также Хованцев отметил, что разминочный круг у женщины может быть сокращен.

Специалист подчеркнул, что все думают лишь о том, как сохранить трассу. «Если бы ночью подмерзало, селитра дольше бы держала трассу в нормальном состоянии. А так она все равно не схватывает. Ночью температура плюс шесть, что тут говорить», –заявил Хованцев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, IBU рассматривал возможность перенесения этапа из Анси в австрийский Хохфильцен, однако в итоге было принято решение оставить календарь без изменений. Четвертый этап стартует мужским спринтом, прямая трансляция которого будет доступна здесь.