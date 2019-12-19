Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев оценил выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в нынешнем сезоне. Спортсмены начали тренироваться в США под руководством Марины Зуевой, но не смогли выйти в финал Гран-при.

«Тарасова/Морозов были фаворитами на протяжении последних нескольких лет. Думаю, никуда этот статус от них не денется», — заявил Дмитриев, слова которого приводит РИА Новости. Специалист объяснил, что фигуристы попытались изменить свой стиль катания и усложнить хореографию, но это отнимает много энергии и времени.

По мнению Дмитриева, Тарасова и Морозов стали интереснее, чем были раньше. Специалист уверен, что им удастся справиться с собой и добиться чистых прокатов.

Напомним, следующим стартом с участием Тарасовой и Морозова станет чемпионат России в Красноярске.