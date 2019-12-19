Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может быть отправлен в отставку, если команда потерпит поражение от «Лилля» в 19-м туре чемпионата Франции.

Об этом сообщает Get Grench Football News. По данным источника, если «Монако» не добьется положительного результата, в команде произойдет смена главного тренера.

Совсем недавно «Монако» на своем поле проиграл «Лиллю» в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. Игра завершилась со счетом 0:3, подопечные Жардима вылетели с турнира. Часть болельщиков освистала португальского специалиста.

После матча Жардим отметил, что он, как и фанаты, ждет от своих игроков более качественных действий и постарается сделать для этого все возможное.

В чемпионате Франции «Монако» идет на девятом месте с 25 очками.