Шведская лыжница Фрида Карлссон пропустил многодневку «Тур де Ски» в сезоне-2019/20. Об этом сообщил врач национальной команды Магнус Оскарссон.

Пока неизвестно, когда Карлссон вернется к соревнованиям. Ранее спортсменка не смогла выступить на двух этапах Кубка мира из-за расстройства питания. Карлссон пропустила гонки в Лиллехаммере (Норвегия) и в Давосе (Швейцария).

«Ей не стоит возвращаться к соревнованиям так быстро. Она не выступит на „Тур де Ски“. Об этом можно говорить с уверенностью», — заявил Оскарссон, слова которого приводит SVT. Специалист подчеркнул, что возвращение лыжницы не будет форсироваться, так как сейчас ей необходим покой.

В прошлом сезоне Карлссон впервые выступила на взрослом чемпионате мира. В возрасте 19 лет она завоевала три награды — золото, серебро и бронзу.