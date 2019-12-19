Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в парном катании с Натальей Забияко, поделился мнением по поводу конфликта между Этери Тутберидзе и Татьяной Тарасовой.

Энберт отметил, что Тарасова, будучи телевизионным комментатором, может иногда быть более эмоциональной, иногда — менее.

«Я еще никогда ни в каком виде спорта не слышал комментатора, который бы холодно зачитывал статистику. Это бы никому и не понравилось», — подчеркнул фигурист, слова которого приводит РИА Новости.

Энберт отметил, что Тутберидзе воспринимает комментарии близко к сердцу, так как ей близки её ученики. Спортсмен выразил надежду, что в скором времени конфликт завершится.

Напомним, после того, как Алина Загитова объявила о перерыве в карьере, Тутберидзе в инстаграме опубликовала пост, в котором в резкой форме раскритиковала Татьяну Тарасову и Евгения Плющенко.