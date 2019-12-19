Технический директор и руководитель «Феррари» Маттиа Бинното рассказал, как важен для команды четырёхкратный победитель Формулы-1 Себастьян Феттель, который в этом сезоне уступил место в составе молодому гонщику Шарлю Леклеру.

Бинното сказал, что Феттель со своим многолетним опытом очень важен для команды. Феттель имел решающее слово в развитии болидов по ходу сезона.

«Он опытен, завоевал четыре титула. Он имел право решающего слова, когда мы определяли, как развивать машину в ходе сезона. Нет сомнений, что такой гонщик играет ключевую роль в нашем проекте», — цитирует Бинното GrandPX.news.

Старт сезона для «Феррари» оказался не очень удачным: команда проиграла все гонки первой половины сезона. Успех вернулся команде лишь после летнего перерыва, где они смогли одержать три победы подряд.

Себастьян Феттель четыре раза становился чемпионом Формулы 1 в составе «Ред Булл». В 2015 году подписал контракт с «Феррари» до конца сезона-2020.