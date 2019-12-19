Официальный сайт АТР объяснил успешное выступление россиянина Даниила Медведева в минувшем сезоне. Спортсмен завершит год в статусе пятой ракетки мира, но ещё осенью он располагался на четвертой позиции рейтинга.

Теннисный эксперт Крэйг О’Шоннесси проанализировал игру россиянина в период с июля по сентябрь, за который было сыграно 24 матча. Эксперт выделил четыре ключевых аспекта. Первый — отыгрыш со счета 0:15 на своей подаче. Автор привел статистику, показывающую, что Медведев выигрывает 84,1% геймов на своей подаче.

Вторая причина — смелая игра россиянина на брейк-пойнтах. Согласно статистике, Даниил выполнил 690 эйсов за сезон. В рассматриваемой 32-матчевой серии Медведев 15 раз подал навылет на брейк-пойнтах.

Третий аспект — победа в тех геймах, где Медведев ведет в счете. Когда россиянин выходил вперед в геймах на своей подаче, он практически никогда не отдавал очко сопернику.

Ещё один важный фактор — удержание подачи после брейка. Более чем в 84% случаев Медведев брал свою подачу после того, как реализовывал брейк-пойнт.