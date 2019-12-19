Боксёр из России Денис Лебедев поделился мнением о своём ближайшем сопернике Табисо Мчуну, с которым россиянин встретиться на ринге в Красноярске, 21 декабря. Бойцы поборются за пояс WBC Silver.

Лебедев заявил, что южноафриканец резкий и быстрый боксёр с хорошим ударом. По мнению Лебедва, тот победит в бою, кто сможет быстрее подстроиться под соперника.

«Мчуну опасен не только для меня, но и для всех. И я могу шлёпнуть, и Мчуну, у нас такая весовая категория. Он быстрый, резкий, гибкий, но и я не подарок. Кто подстроится быстрее, тот и победит», — цитирует Лебедева ТАСС.

Лебедев провёл на ринге 34 поединка, одержал в них 32 победы (из них 23 нокаутом) и потерпел два поражения. Последний бой провёл в ноябре 2018 года против американца Майка Уилсона, которого выиграл единогласным решение судей. Его противник — Табисо Мчуну имеет в своём активе 21 победу (13 нокаутом) и пять поражений.