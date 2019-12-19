Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» впервые с 2010 года сумел вырвать победу у соперника, проигрывая при этом более 20 очков в двух матчах подряд.

В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома» сумела на домашнем паркете добыть победу в игре с «Мемфисом» со счётом 126:122, не смотря на то, что «Гриззлис» в определённый период времени имели преимущество более 20 очков. В прошлом матче «Оклахоме» удалось вытащить матч с «Чикаго Буллз», где также «быки» в какой-то момент времени имели отрыв на 20 и более очков.

Последний раз такую волю к победе демонстрировали игроки «Индианы Пэйсерс» в 2010 году, сумев в двух матчах кряду выйти из такого сложного положения.

«Оклахома» занимает седьмое место в Западной конференции НБА: на счету «Тандер» 13 побед и 14 поражений.