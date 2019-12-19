Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу «старой синьоры» в гостевом матче 17 тура Серии А против «Сампдории». Туринцы выиграли встречу со счётом 1:2, а Роналду забил победный мяч.

Португалец заявил, что это была не простая игра, соперник показал качественный футбол, но его команде удалось продемонстрировать правильный настрой и дожать своего соперника.

«Вся команда показала правильный настрой. Я рад, что помог клубу набрать три очка, и у меня получился хороший гол. Я был рад помочь команде добиться очередного положительного результата», — цитирует Роналду Sky Sport Italia.

После небольшого затишья Роналду вновь принимается за старое и продолжает забивать в каждом мачте за «Ювентус»: серия насчитывает пять матчей подряд. Криштиану сказал, что небольшой спад в его игре произошёл в последствии травмы колена, но теперь с ним всё в полном порядке.

«У меня были проблемы с коленом на протяжении месяца, но теперь это в порядке, и физически я чувствую себя хорошо», — сказал Роналду.

«Ювентус» с 42 очками лидирует в итальянском первенстве, но «Интер» своего слова в 17 туре ещё не сказал: если «нерадзурри» дома переиграют «Дженоа», то «Интер» догонит по набранным очкам туринский клуб.