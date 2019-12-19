Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков связал сложившуюся в фигурном катании ситуацию с появлением большого количества фанатов.

Он отметил, что сейчас в России есть сразу несколько сильных спортсменок, у каждой из которых свои фанаты. Траньков подчеркнул, что имеет в виду не болельщиков, а именно фанатов.

«Как дипломированный психолог могу сказать, что это диагноз. Аддикция. Это явление может и в преследование перерасти, достаточно вспомнить голливудский фильм «Телохранитель», — заявил Траньков, слова которого приводит «RT на русском».

Экс-спортсмен заявил, что иногда ему становится страшно за фигуристок.

Напомним, 13 декабря Алина Загитова объявила, что берет перерыв в карьере. После этого возник большой конфликт, в котором с одной стороны выступила Этери Тутберидзе, с другой — Евгений Плющенко и Татьяна Тарасова.