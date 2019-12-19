Боксёр из России Денис Лебедев и его будущий соперник по боксёрскому поединку — представитель ЮАР Табисо Мчуну будут сдавать допинг-тесты до и после боя. Об этой процедуре сообщили в Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

«Согласно программе, допинг-тесты будут сданы до и после поединка», — сообщили в VADA.

Ранее, Денис Лебедев в преддверии поединка рассказал сильные стороны своего оппонента. По словам Лебедева, Мчуну — быстрый боец с сильным ударом.

Бой между Денисом Лебедевым и Табисо Мчуну состоится 21 декабря, в Красноярске. Бойцы поборются за титул WBC Silver.

Лебедев провёл за свою карьеру 34 поединка, в 32 из них одержал победу и дважды потерпел поражение. В послужной список южноафриканца входят 21 победа и пять поражений.