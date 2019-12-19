Полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца попал в сферу интересов петербургского «Зенита». Российский клуб уже рассматривал его кандидатуру в 2017 году, но тогда осуществить сделку не удалось.

«Зенит» хочет усилиться хорватом в том случае, если команду покинет аргентинец Себастьян Дриусси. Футболист уже заявлял о своем желании сменить клуб, к тому же им интересуется «Интер» из Майами. Владелец Дэвид Бэкхем готов отдать за игрока 25 миллионов долларов.

«Зенит» рассматривает вариант с арендой Марко Пьяцы с последующим правом выкупа. 24-летний полузащитник выступает за «Ювентус» с 2016 года. До этого он защищал цвета загребского «Динамо», трансфер обошелся туринцам в 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне Пьяца не сыграл ни одного матча в чемпионате Италии.