Французский биатлонист Симон Дестье оценил состояние своего соотечественника Мартена Фуркада.

По мнению Дестье, в последних четырех гонках Фуркад проявил себя так же, как и все остальные. Спортсмен подчеркнул, что физически Мартен уже не превосходит всех, как раньше. Однако то же самое можно сказать и о норвежце Йоханнесе Бё, уверен Симон.

«Сейчас Мартен немного нестабилен: хорошая гонка, плохая гонка. Однако он остается нашим лидером, дает нам советы – не только о биатлоне, но и более глобальные», — сказал Дестье, слова которого приводит Ski-Nordique

Француз подчеркнул, что команда по-прежнему с уважением относится ко всем достижениям Фуркада, но теперь на подиум может попасть любой спортсмен. Он добавил, что внутри команды отличная атмосфера, все хорошо ладят друг с другом.