Известный хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал о работе над короткой программой для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

В текущем сезоне Медведева выступает под композицию группы Muse — Exogenesis: Symphony, Part 3.

Авербух отметил, что во время постановки больше выступал в роли режиссера, чем хореографа. «Я говорю, что здесь должен быть взрыв, и мы начинаем вместе импровизировать. Я смотрю, как человек начинает импровизировать, и вижу, что этот поворот ложится на нее, а в эту сторону — нет», — сказал специалист в эфире Первого канала.

Он отметил, что, показывая шаги или действия, не стремился к тому, чтобы Медведева их повторила, а объяснял смысл движения.

Напомним, следующим стартом с участием Медведевой станет чемпионат России в Красноярске. Также фигуристка будет принимать участие в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».