Игрок московского ЦСКА Алексей Марченко поделился мнением по поводу предстоящей игры в рамках «Русской классики» против СКА.

Марченко сказал, что москвичи не зацикливаются на поражениях от СКА в прошлых матчах регулярки, и выйдут на лёд как всегда с максимальным настроем на победу.

«Мы не зацикливаемся на поражении от СКА в очном матче и реванше. Но хотим выиграть, поэтому выйдем с максимальным настроем на успех, как и всегда», — цитируют Марченко «Известия».

Марченко выразил надежду, чтобы как и в прошлых матчах между армейцами трибуны были полностью заполнены болельщиками. По словам Марченко, в такой атмосфере хоккеисты получают непередаваемые эмоции.

«Надеюсь, снова трибуны будут полностью заполнены, как в прошлогодней встрече. Играть в такой атмосфере всегда интересно — эмоции от этого непередаваемые», — сказал Марченко.

Напомним, матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА-ЦСКА состоится сегодня, 19 декабря, на футбольном стадионе «Газпром Арена» в 20:00 по мск.